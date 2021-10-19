Москва, 19 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Осень 2021 года повторяет эпидемиологическую ситуацию осени 2020 года, сообщил 19 октября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Mos.ru Сергей Собянин

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Он обратил внимание на график заболеваемости и отметил, «повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришёлся на декабрь».

При этом есть существенная разница — сейчас уже 5 млн москвичей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Кроме того, успела адаптироваться к ситуации и система здравоохранения столицы.

«Созданный запас прочности позволил Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 года без дополнительных ограничительных мер», — отметил мэр.

Он подписал указ о вводе новых ограничений в Москве — домашнем режиме для пожилых москвичей, переводе на дистанционную работу части сотрудников компаний, а также повышении доли вакцинированных сотрудников ряда компаний.