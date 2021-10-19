Москва, 19 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Главным санитарным врачом Москвы принято решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Об этом сообщил 19 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В соответствии с новыми требованиями предприятия и организации, работающие в данных отраслях, должны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа своих сотрудников. Вакцинация первым компонентом должна быть проведена до 1 декабря 2021 года.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил о введении с 25 октября ограничений из-за ситуации с COVID-19 для москвичей старшего поколения и других уязвимых категорий горожан.