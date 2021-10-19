Москва, 19 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Ограничения из-за ситуации с COVID-19 будут введены в Москве для людей старшего поколения и других уязвимых категорий горожан. Об этом сообщил 19 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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На период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года для москвичей в возрасте старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, вновь вводится домашний режим. При этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не будут ограничиваться. Работающие граждане будут вправе оформить больничный.

Требование о соблюдении домашнего режима не распространяется на пожилых и хронически больных граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию.

На этот же период работодатели, действующие на территории Москвы, будут обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа своих сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение предусмотрено только для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требование о переходе на удалённую работу не будет распространяться на вакцинированных и переболевших, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.