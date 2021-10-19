Москва, 19 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой о нерабочих днях в ноябре приветствуется с точки зрения желания федеральной власти переломить ситуацию с распространением COVID-19. В тоже время вызывает большие опасения методы, выбранные для решения данной масштабной проблемы, с точки зрения нагрузки на экономическую ситуацию в стране, заявил 19 октября председатель регионального отделения Партии Роста в Калужской области Дмитрий Рахе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, последствия возможных ошибочных решений со стороны власти могут быть слишком негативные. Именно поэтому на федеральном уровне требуется слаженная работа всех ведомств для координации борьбы с вирусом COVID-19.

«Введение нерабочих дней на одну неделю будет сильным финансовым ударом для многих предприятий малого бизнеса, так как большинство из них будет вынуждено всë равно продолжить работу для сохранения своей деятельности, а заработную плату своим сотрудникам они будут обязаны выплачивать в двойном размере. В то же время, с учëтом того, что длительность инкубационного периода данного вируса превышает неделю, эффективность приостановки работы предприятий в борьбе с вирусом будет крайне низкой», — считает Рахе.

По его мнению, компенсации и другие новые меры для поддержки бизнеса, на период нерабочих дней, в полной мере не позволят смягчить удар особенно по малому бизнесу, так как будут поддержаны только наиболее пострадавшие отрасли, что в свою очередь никак не поможет остальным сферам бизнеса, также нуждающимся в помощи.

Перевод невакцинированных сотрудников на удаленную работу также крайне отрицательно скажется на бизнесе, так как большинство профессий не позволяет вести полноценную деятельность в таком режиме, полагает Рахе.

«Каждая мера по борьбе с коронавирусом, принимаемая федеральными и региональными властями должна согласовывать со всеми соответствующими ведомствами и бизнес-объединениями, иметь обоснования, в том числе со стороны медицинского сообщества. Денежные компенсации, выплачиваемые государством населению напрямую, либо через работодателей, не позволят в полной мере запустить развитие экономики в виду слишком короткой цепочки работы финансов: граждане используют полученные средства преимущественно для покупки продуктов питания. Более эффективным способом подъема экономики, могла стать реализация инфраструктурных проектов», — добавил он.