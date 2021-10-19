Москва, 19 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Вопрос о том, как власть разделит ответственность с бизнесом за потери в свете предстоящих выходных из-за пандемии коронавируса, остаётся открытым. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

Kremlin.ru Борис Титов

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«Совершенно очевидно, что речь идет о подготовке «мягкого локдауна». В этой связи самый главный и острый вопрос — как государство разделит ответственность с бизнесом за предстоящие экономические потери. Мы все помним, что в 2020 году ограничения начались как «гибридные»: вроде бы государство их и ввело, но чрезвычайного положения формального не объявляло, а значит, и работодателям в первый месяц пришлось тащить весь груз исключительно на себе», — сказал Титов.

Он напомнил, что осенью 2021 года экономическая и бюджетная ситуации были принципиально иными, и бизнес не поймет, если новые проблемы возложат исключительно на его плечи: «Моя четкая позиция, как омбудсмена: все дополнительные выходные, все дополнительные ограничения должны вводиться официальными постановлениями той инстанции, на которую возложено регулирование борьбы с коронавирусом. То есть федерального оперативного штаба. И компенсироваться потери рабочего времени должны из того источника, о котором уже объявлено. То есть из федерального бюджета».

Титов подчеркнул, что любые прочие варианты станут ударом по экономике, и в условиях растущего профицита бюджета этот удар объяснить людям будет невозможно.