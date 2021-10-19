Москва, 19 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Москве вводятся новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 19 октября мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Глава столицы подписал соответствующий указ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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С 25 октября 2021 года в Москве вводится домашний режим для жителей города старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они могут соблюдать домашний режим по месту жительства или на садовых участках, при этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие смогут оформить больничный. Режим будет действовать до 22 февраля 2022 года.

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года в Москве работодатели должны перевести на «удалёнку» не менее 30% работников, а также всех сотрудников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение составят сотрудники, присутствие которых на рабочем месте представляет критическую важность.

«Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей», — уточнил Собянин. Он выступил с рекомендацией перевести на «дистанционку» в первую очередь тех, кто не вакцинировался и не переболел, при этом по состоянию здоровья или возраста находится в зоне повышенного риска.

Также Собянин сообщил, что главный санитарный врач по городу Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. До 1 января нужно обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников, при этом первым компонентом — до 1 декабря.