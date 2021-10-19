Вашингтон, 19 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает программу по обеспечению справедливого доступа более бедных стран к вакцинам, тестам и лечению от COVID-19. ВОЗ планирует обеспечить пациентов с легкими симптомами противовирусными таблетками всего за $10, говорится в документах, с которым ознакомилось 19 октября Reuters.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

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Противовирусный препарат molnupiravir, произведенный компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics из Майами, вероятно, будет одним из распространяемых. Другие лекарства для лечения пациентов с легкой формой заболевания находятся на стадии разработки.

До сентября следующего года ВОЗ хочет доставить около 1 млрд тестов на COVID-19 в более бедные страны и закупить препараты для лечения до 120 млн пациентов во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, molnupiravir, созданный исследователями из Университета Эмори в Атланте, принимается в виде четырех таблеток дважды в день в течение пяти дней.

Напомним, что американская компания Pfizer и ее конкуренты, включая американскую швейцарскую компанию Roche Holding, также участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.