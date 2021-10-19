Москва, 19 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Порядка 90% средств, выделенных в 2020 году, по программе туристического кешбэка были возвращены в бюджетную систему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Туристический кешбэк: 15 млрд выделены, 13,8 вернули обратно. Вот вам коэффициент полезного действия этого решения. Почему такое произошло? Что, помощь не нужна?» — задал Володин вопросы в ходе пленарного заседания.

В комитете Госдумы по туризму обещали с ситуацией разобраться.

«Разберемся», — сказала, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM зампред комитета Госдумы по тризму Наталья Костенко («Единая Россия»).

Кешбэк при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года.

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