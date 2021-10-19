Ново-Огарево, Московская область, , 16:25 — REGNUM Лишь незначительная доля российских портов загружена в полную мощность. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«За последние 15 лет — это впечатляющая на первый взгляд цифра — мощности портовые выросли у нас в три раза, до 1,2 млрд тонн. У нас 67 морских портов работает, но только шесть из них загружены в полную мощность. А 61 — недогружены, мягко говоря», — заявил Путин.

По его словам, основной фактор, сдерживающий их конкурентоспособность, состоит в отсутствии эффективной системы управления грузопотоками с применением цифровых технологий.

«А мы принимали решение о развитии этой системы — они так до конца и не доведены эти решения до полного исполнения», — указал он.