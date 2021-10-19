Лондон, 19 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Британии начал распространяться новый опасный штамм коронавируса, получивший обозначение AY.4.2., сообщает 19 октября газета Financial Times со ссылкой на руководителя Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу и ученого Джеффри Барретта из кембриджского Института Уэллкома Сэнгера.

Коронавирус

По утверждению издания, речь идёт о новой вариации «дельта"-штамма COVID-19, гораздо более заразной, чем исходный вариант, как минимум на 10−15%. По мнению Франсуа Баллу, AY.4.2 может оказаться самой заразной из всех версий, выявленных в ходе пандемии.

При этом Баллу уточнил, что сейчас этот штамм выявляется исключительно на территории Британии, на него приходится около 10% всех зафиксированных случаев заражения.

Барретт, в свою очередь, считает, что наблюдаемый в Британии рост заболеваемости коронавирусом, прежде всего связан с пренебрежением мерами профилактики жителей страны, а не с появлением нового штамма.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии в сентябре 2021 года заявили о полной вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения страны. Тем не менее, число новых случаев коронавируса вновь начало расти.