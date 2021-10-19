Москва, 19 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением мер по борьбе с распостранением коронавируса на предприятиях Москвы. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба столичного управления ведомства.

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«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что за неделю с 11 по 17 октября специалистами Роспотребнадзора в Москве было проверено 362 организации. Нарушения противоэпидемических мер были выявлены в 74 кафе, в том числе в 42 кафе, расположенных на территории торговых центров.