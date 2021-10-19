Ереван, 19 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 12 993 исследования на коронавирус, из которых 1054 дали положительный результат. Об этом 19 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 284 237 носителей коронавируса. Из них 255 821 справился с инфекцией, в том числе 889 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 21 339 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7077 пациентов с COVID-19, из которых 38 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 11 204 тестов на коронавирус 1192 были с положительным результатом. 990 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 28 пациентов с COVID-19.