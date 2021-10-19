Москва, 19 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. К привычному всем участникам виду транспортная логистика уже не вернется, уверен директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 19 октября.

Железнодорожные перевозки

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«Не стоит ожидать прежней доставки формата «точно в срок» с акцентом на снижение затрат и широким пулом поставщиков. Возросшее потребление, закрытые границы, развитие рынка электронной коммерции, медленная замена выходящего из строя парка, а также кадровые сложности приводят к росту цен на перевозки. Все это приведет к дальнейшей консолидации: сильные игроки увеличат свою долю, а борьба за ресурсы «подогреет» рынок ещё больше и тарифы будут только расти. Ситуация стабилизируется не ранее 2023−2024 годов. Именно к этому периоду производители техники смогут удовлетворить возросшие потребности перевозчиков, а спрос на транспортировки придет к балансу без возрастающих пиковых нагрузок в течение недели и месяца», — отметил эксперт.

По его словам, международные автомобильные отправки никогда не останавливались, это направление осталось наиболее стабильным ― предложение на рынке международных перевозок удерживает тарифы на определенном уровне. «После полноценного запуска пассажирского авиасообщения ставки на доставку грузов по воздуху автоматически упадут. Пока они находятся на пике за счет небольшого количества грузовых авиакомпаний и ограниченного количества рейсов, которые выполняют пассажирские линии. Морские и железнодорожные перевозки стабилизируются уже после полноценной победы над пандемией. Любое закрытие портов в Юго-Восточной Азии приводит к дисбалансу контейнерного и судового оборудования, что провоцирует спекулятивный рост ставок», — подчеркнул он.

Мисаилов добавил, что грузоперевозки восстанавливаются быстрее пассажирских: «Даже если мы не путешествуем, мы продолжаем потреблять. Статистика показывает, что во время пандемии уровень потребления в нашей стране даже увеличился. Именно это и является основным источником не только стабильности рынка грузоперевозок, но и его дальнейшего роста. Например, за 2020 год, в период пандемии, оборот по перевозкам в нашей компании вырос почти на 35%».