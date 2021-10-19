Тбилиси, 19 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Школы в Грузии не следует переводить на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом 19 октября на брифинге заявила заместитель министра образования и науки страны Екатерина Дгебуадзе.

Александра Майер ИА REGNUM В классе

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«На этом этапе очень актуально сотрудничество с местными центрами здравоохранения, которые принимают решение о переходе с очного на дистанционное обучение всей школы или конкретного класса», — сказала Дгебуадзе.

Она отметила, что среди учителей доля заразившихся коронавирусом около 1%, а среди учеников — 0,8%. При необходимости на карантин переводят отдельные классы или школы, но вводить дистанционое обучение повсеместно замминистра считает нецелесообразным.

Напомним, в этом учебном году школы открылись не 15 сентября, как обычно, а 4 октября. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидобстановки в стране.