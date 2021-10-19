Рига, , 16:04 — REGNUM Власти Латвии продлили на три месяца режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией, сообщает 19 октября агентство LETA.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Учитывая давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, правительство приняло решение продлить действие ЧС в четырех муниципалитетах Латгалии до 10 февраля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации, введённый Латвией в приграничных с Белоруссией районах, наделил пограничные и правоохранительные органы страны правом отказывать мигрантам в приеме заявлений об убежище и выдавливать их обратно в Белоруссию с применением всех возможных средств.

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