Рига, 19 октября 2021, 16:04 — REGNUM Власти Латвии продлили на три месяца режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией, сообщает 19 октября агентство LETA.
Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации, введённый Латвией в приграничных с Белоруссией районах, наделил пограничные и правоохранительные органы страны правом отказывать мигрантам в приеме заявлений об убежище и выдавливать их обратно в Белоруссию с применением всех возможных средств.
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