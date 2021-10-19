Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Транспортная отрасль получит крупное финансирование на текущую трёхлетку, и важно следить, чтобы это обилие средств не вызвало «перегрев» в отрасли. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президента России Владимира Путина с Президиумом Госсовета.

Иван Юдинцев ИА REGNUM Силуанов пенсия

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин обсуждает транспортную стратегию России с Госсоветом — трансляция»

«В 2021 году мы дополнительно добавили более 320 млрд рублей, и общий объём средств у нас будет под 1 трлн 300 в текущем году на все мероприятия по транспортной инфраструктуре. И то же самое на предстоящую трёхлетку: мы перенесли, сконцентрировали с трёхлетки деньги на текущий год, больше чем на 300 млрд рублей, и ещё по сравнению с ранее предусмотренными планами увеличили трёхлетку ещё на 300 млрд», — заявил Силуанов.

«По сути дела, дополнительно в трёхлетку ещё 600 млрд рублей предусмотрено транспортных денег. Помимо того, ФНБ на трёхлетку — более 1 трлн рублей. Инфраструктурные кредиты, из 500 млрд большая часть… поэтому у меня какой первый тезис? Сейчас самое главное не перегреть этот сектор, с тем чтобы эти деньги, а это огромные деньги, больше чем обычные плановые назначения, не переросли в рост стоимости материалов в этом секторе. За этим просто надо следить», — указал он.