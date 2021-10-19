Москва, 19 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ряд мер для нормализации эпидемиологической ситуации в России. 19 октября она представила их на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусной инфекции. Завтра, 20 октября, она по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина выступит с ними на совещании президента с членами правительства.

Government.ru Татьяна Голикова

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Голикова предложила «ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года».

По её словам, наряду с введением нерабочих дней необходимо одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. Для этого необходимы соответствующие решения на уровне регионов России.

Такое решение может применяться для массовых мероприятий, а также объектов по перечню. При этом код должны получить вакцинированные граждане, переболевшие или сделавшие ПЦР-тест. Также регионам нужно обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, как традиционных, так и тех, которые будут введены в ближайшее время.

Голикова заявила о рекомендации регионам России незамедлительно «принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о нахождении дома на самоизоляции и выходе на улицу только в случае крайней необходимости». Она пояснила, что эти граждане рискуют не просто заболеть, а получить тяжёлый или фатальный исход заболевания.

В правительстве просят работодателей перевести на дистанционный режим невакцинированных и не переболевших ковидом сотрудников старше 60 лет на срок не менее четырёх недель с условием, что они пройдут вакцинацию, если не имеют противопоказаний. При этом для всех сотрудников, которые делают прививки, просят предоставить два выходных дня.

Кроме того, Голикова предлагает рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительной финансовой поддержки в объёме 56 млрд рублей для обеспечения работы ОМС, сумма уже согласована Минздравом и Минфином. Дополнительно к этому предусмотреть закупку дорогостоящих лекарств для стационаров, поскольку в ряде регионов на этом пытаются сэкономить, из-за чего страдают люди.

После 7 ноября регионам предлагается аккуратное открытие отраслей экономики и объектов с использованием QR-кодов при посещении.

Также вице-премьер, основываясь на информации по больничным листам для пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, и контактировавших с ними, отметила проблему соблюдения самоизоляции. Люди, которые должны находиться на карантине, ведут активный образ жизни. Она попросила регионы отнестись к этой ситуации «самым внимательным образом».

«Это очень сложные решения, которые мы предлагаем. Наверное, не всем они покажутся необходимыми», — добавила Татьяна Голикова.