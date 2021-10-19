Бишкек, 19 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В столице Киргизии, на территории государственной медицинской академии (КГМА) открыли памятник медикам, погибшим во время пандемии COVID-19, сообщает 19 октября «Кабар».

Med.kg Киргизия. Мобильная бригада врачей

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Мемориал установлен на аллее перед главным корпусом КГМА, поскольку большинство умерших были выпускниками этого вуза. На памятник, который состоит из двух фигур — врача и медсестры, которые борются за жизнь пациентов, нанесена строчка из клятвы Гиппократа: «Светя другим, сгораю сам!».

Инициатором возведения памятника стал доктор медицинских наук, профессор Рахатбек Оморов, который хотел обратить внимание общества на проблемы медицинских работников, и отдать дань памяти тем, кто умер во время пандемии.

«Многие из них отдали свою жизнь, чтобы помочь своему народу. Медики, трудящиеся в красных зонах, и по сей день месяцами не видят своих родных и близких. Данный памятник — это маленькая благодарность тем, кому многие из нас обязаны жизнью — врачам», — сказал государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.

После торжественного открытия к мемориалу были возложены цветы и состоялся концерт, организованный студентами академии.

В Киргизии с начала пандемии COVID зарегистрировано свыше 186 тысяч случаев заражения, из них 7 тысяч — у медработников. В стране погибло более 100 медработников с коронавирусной инфекцией.