Москва, 19 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В настоящее время в России порядка 2,1 млн человек находятся под наблюдением врачей после контакта с заболевшими COVID-19. Об этом 19 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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«Мы продолжаем работу в очагах. Сейчас под наблюдением находится 2 090 638 контактных лиц», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что есть только два пути прерывания эпидемического процесса.

«Это ограничительные мероприятия, мероприятия по защите собственного здоровья каждым человеком и мероприятия ограничительные по сокращению путей передачи. И второе направление — формирование коллективного иммунитета», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 33740 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.