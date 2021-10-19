Цхинвал, 19 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 253 теста на коронавирус, из которых 88 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 19 октября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1860 человек, 46 граждан сняты с учета медиков за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 7678 носителей SARS-CoV-2, из них 5818 выздоровели.

В выходные дни в Южной Осетии не проводили тестов на коронавирус. 16 октября Кочиева сообщила, что за последние сутки выявили 93 новых носителя SARS-CoV-2.