Варшава, 19 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европейском парламенте 19 октября заявила, что решение польского Конституционного суда ставит под сомнение основы Европейского союза. Как она добавила, это первый случай в истории, когда суд государства-члена признал, что договоры ЕС несовместимы с национальной конституцией. Об этом сообщает Polskie Radio.

European Union 2020 Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

«Это приведет к серьезным последствиям для польских граждан. Это решение напрямую влияет на защиту судебной системы. Оно ослабляет защиту независимости судебной системы. Без независимых судов граждане меньше защищены, и, как следствие, их права находятся под угрозой», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что решение Конституционного суда является прямым вызовом единству европейского правового порядка. Она добавила, что только общий правовой порядок дает равные права, правовую уверенность и создает атмосферу взаимного доверия между государствами-членами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Европарламенте проходят дебаты о верховенстве права в Польше. Обсуждение является реакцией на недавнее решение Конституционного суда Польши о верховенстве Конституции над законодательством ЕС.