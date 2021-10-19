В Госдуме поддержали введение в России мягкого локдауна
Москва, 19 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Нерабочие дни будут препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.
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«Каникулы — это введение мягкого локдауна, чтобы каким-то образом прекратить распространение инфекции», — сказал Куринный.
Он также привел данные по заболеваемости и смертности в России, отметив, что, по его мнению, «реальные цифры гораздо выше».
Во время заседания оперативного штаба вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.