Москва, 19 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю определить дату «правительственного часа» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

ИА REGNUM Госдума

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«Думаю, она поддержит предложение встретиться со всеми фракциями Госдумы до «правительственного часа», — сказал Володин.

Во время заседания оперативного штаба вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

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