Тбилиси, 19 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Власти Грузии должны повлиять на население, чтобы оно активней шло вакцинироваться от COVID-19. С таки заявлением в очередной раз выступил 19 октября на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний, иммунолог Амиран Гамкрелидзе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Хотим мы того или нет, нам придётся вводить обязательную вакцинацию. Многие считают, что обязательная вакцинация противоречит правам человека, но поверьте, это не так. Не противоречит ни легально, ни законодательно, ни морально», — сказал Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что нужно добиться вакцинации от медиков. Из них 79% привились от COVID-19, но Гамкрелидзе считает, что это низкий показатель. Также он настаивает на обязательной вакцинации для учителей и родителей школьников.

Глава центра добавил, что маски в стране в среднем носят только 47% населения и призвал увеличить этот показатель.

Стоит отметить, в Грузии привились от COVID-19 около 32%. В минздраве страны настаивают на том, что вакцинация должна быть добровольной.