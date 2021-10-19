Москва, 19 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Россия приостановкой своего постоянного представительства при НАТО де-юре оформила фактическое состояние отношений с Альянсом. Об этом 19 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В целом, если говорить об этой ситуации, то, собственно, положение дел де-факто просто оформлено де-юре. Вот, наверное, как это можно охарактеризовать. Отношений, собственно, никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что выдворение российских дипломатов, которые работали в Брюсселе, стало одной из последних капель в этом вопросе, в результате чего стало необходимым привести ситуацию «де-факто в состояние де-юре».

«От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. В случае необходимости, как уже разъяснял наш министр иностранных дел (Сергей Лавров), наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе», — также уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России Владимира Путинапока не анонсирует формат его участия в конференции по климату в Глазго.