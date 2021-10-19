Москва, 19 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В ряде регионов России введение QR-кодов является недостаточной мерой на фоне пандемии коронавируса, заявила 19 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

По её словам, в ряде субъектов система кодов применяется неправильно. Так, например, для посещения торгового центра QR-код вводится для предоставления его на кассе. Таким образом, войти в ТЦ можно без кода. Одновременно регион отчитывается, что ввел систему QR-кодов.

«И я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений: они малоэффективны», — отметила Попова.

Принимаемые властями меры, а всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны. Необходимо быстрей реагировать на эпидситуацию и принимать соответствующие меры, подытожила она.