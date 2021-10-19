Рига, 19 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. У здания национального парламента Латвии прошла несанкционированная акция протеста против ограничений на спортивные тренировки для детей до 12 лет. Об этом сообщил латвийский портал rus.tvnet.lv.

(сс) PhotoMIX-Company Клюшки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

В акции протеста приняли участие более 100 человек, в основном дети. Большинство из них были в хоккейных рубашках и с клюшками в руках. Дети клюшками били об асфальт и кричали «Лед!». На видео, размещенных в соцсетях, видно, что во время акции у здания Сейма находились как минимум двое сотрудников полиции.

Один из организаторов акции, судья по хоккею Сандра Минаковская сообщила, что дети хотят, чтобы им снова разрешили тренироваться, и чтобы это можно было делать «хотя бы с отрицательными результатами ковид-тестов, которые делают в школах».

В связи с обострением ковид-ситуации в Латвии введены ограничения на спортивные тренировки для детей до 12 лет. Парализованной оказалась деятельность десятков спортивных кружков и секций страны с тысячами воспитанников.