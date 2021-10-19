Москва, 19 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Очередные длинные ноябрьские выходные опять стали угрозой бизнесу, так как планируется ввести дополнительные нерабочие дни, заявил 19 октября омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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По его словам, бизнес категорически против увеличения количества выходных дней в ноябре. «Работодатели, как правило, итак не любят длинные каникулы, ведь они либо платят двойную ставку за выход сотрудников в официальный выходной, либо имеют простой в несколько дней и теряют эффективность и прибыль. Повторяющаяся ситуация — очередной удар, ведь эти незапланированные издержки по-прежнему остаются только на плечах предпринимателей», — пояснил член генсовета Партии Роста.

«Да, ситуация с ростом заболеваемости везде критичная, некоторые страны, например, Латвия, планируют вводить локдаун. Но, как показывает практика — правительства этих стран оказывает всестороннюю поддержку как гражданам, так и бизнесу. А у нас все достается предпринимателям, которые итак немало пострадали за последние два года», — добавил он.

Напомним, с предложением ввести в РФ нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября выступила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.