Воронеж, 19 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. VII детский театральный фестиваль «Маршак», который планировалось провести в дни осенних каникул в Воронеже, переносится на весну 2022 года. Об этом сообщили 18 октября организаторы фестиваля.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Фестиваль «Маршак» в Воронеже

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«С огромным сожалением сообщаем вам, что фестиваль «Маршак» переносится. Решение регионального оперативного штаба с 18 октября отменяет показы детских спектаклей. Мы уже начали работу по переносу большинства спектаклей фестивальной программы на новые даты. Надеемся, «Маршак» состоится в конце марта-начале апреля 2022 года. 1 ноября мы опубликуем новое расписание», — сообщили организаторы.

В оргкомитете фестиваля уточнили, что все купленные билеты на спектакли будут действительны на новые даты, также будет возможность сдать билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Маршак» планировалось провести с 22 октября по 8 ноября, в нём планировалось участие 21 театра из российских городов, а также из Франции и Румынии. Отметим, ранее в Воронеже отменили ряд крупных мероприятий, в частности, рок-фестиваль «Чернозём». Также в регионе ввели систему QR-кодов для помещения массовых мероприятий.