Землетрясение на Бали разрушило 243 дома
Бали, Индонезия, 19 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В результате землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего на Бали, пострадали 243 дома, сообщает Detik.
(сс) Department of Foreign Affairs and Trade
Землетрясения в Индонезии
Cотни других домов получили незначительные повреждения. Кроме того, землетрясение привело к повреждению 21 священного места на Бали, включая два храма.
В результате землетрясения 6 человек получили тяжелые травмы и 69 человек получили легкие ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан объяснил, почему жителям 19 стран разрешили въезд на Бали.
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