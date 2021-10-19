Бали, Индонезия, 19 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В результате землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего на Бали, пострадали 243 дома, сообщает Detik.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Землетрясения в Индонезии

Cотни других домов получили незначительные повреждения. Кроме того, землетрясение привело к повреждению 21 священного места на Бали, включая два храма.

В результате землетрясения 6 человек получили тяжелые травмы и 69 человек получили легкие ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан объяснил, почему жителям 19 стран разрешили въезд на Бали.

Читайте также:В Индонезии рассказали, почему жителям 19 стран разрешили въезд на Бали