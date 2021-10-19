Москва, 19 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Администрация президента России Владимира Путина пока не анонсирует формат его участия в конференции по климату в Глазго. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 19 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, решил ли Путин очно участвовать в саммите Группы двадцати, который пройдёт в Риме 30−31 октября. Песков заверил, что об этом будет своевременно объявлено.

Отвечая на вопрос о решении, связанном с поездкой в Глазго, Песков отметил, что «Глазго будет после Рима», о нём в Кремле также своевременно сообщат.

Позднее пресс-служба Кремля, сообщая о телефонном разговоре Путина с премьер-министром Италии Марио Драги, проинформировала, что российский лидер готов участвовать в саммите G20 по видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдёт в британском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Ранее Путин заявил, что точно выступит на ней, но ещё не решил, в каком формате.

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