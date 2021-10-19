Москва, 19 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой следует обобщить все предложения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и доложить о них президенту. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 19 октября в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Мишустин поручил Голиковой «обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить завтра на совещании президента с правительством».

Председатель правительства также поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и глава Минэкономразвития Максиму Решетникову оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Предприятия должны продолжать устойчиво работать, пояснил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести ряд ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19, в том числе — объявить нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября.

Читайте также: Голикова предложила объявить нерабочие дни уже в октябре