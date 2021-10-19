Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Доцент СПбГУ, заведующая поликлиникой Боткинской больницы Ольга Соколова заявила о необходимости проходить вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса независимо от уровня антител, поскольку анализ на антитела не дает точной информации о способности организма сопротивляться вирусу.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«Некоторые люди не болеют, не имея антител, и, наоборот, болеют, имея высокий титр антител, поэтому антитела в этом случае не являются однозначным показателем того, может ли человек заболеть или нет, есть ли у него защита или нет», — приводит 19 октября слова эксперта пресс-служба СПбГУ.

Соколова отметила, что «иммунный ответ на коронавирусную инфекцию формируется не совсем привычным образом», поэтому «судить о рисках по наличию или отсутствию антител бессмысленно».

«Сейчас даже не рекомендуется сдавать анализ на антитела при ревакцинации — нужно просто раз в полгода ревакцинироваться от коронавируса», — уверена Ольга Соколова.

Она добавила, что, по имеющимся данным израильских специалистов, тяжелое течение COVID-19 развивается в три раза чаще в группе непривитых пациентов, а для людей старше 50 лет тяжелые случаи у непривитых развиваются в 23 раза чаще, чем у тех, кто сделал прививку.

Говоря о российской ситуации, специалист СПбГУ сообщила, что, в отличие от предыдущих волн эпидемии, сегодня наблюдается достаточно тяжелое течение COVID-19 у госпитализированных пациентов, а летальность в 2,5 раза выше, чем в 2020 году.

По словам доцента СПбГУ, специалисты поликлиники Боткинской больницы, где также можно сделать прививку от коронавируса, почти не встречают поствакцинальных осложнений, в отличие от тяжелых последствий ковида у многих переболевших.

«Побочный эффект, который можно ожидать, — это анафилактическая реакция на введение вакцины, на ее компоненты, но таких случаев у нас не было. Людям, у которых есть риск аллергических реакций, мы рекомендуем за три дня начать принимать противоаллергические препараты. В сложных случаях мы можем одновременно вводить гормоны. Каких-либо серьезных аутоиммунных реакций мы в своей практике за это время тоже не видели», — отметила заведующая поликлиникой Боткинской больницы.