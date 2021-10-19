Москва, 19 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В России не достигнут плановый показатель коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом 19 октября заявил вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусной инфекции.

Government.ru Татьяна Голикова

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Она напомнила, что было поручено достичь уровня коллективного иммунитета в 80%

«Но сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель 45%. Как я уже сказала, такой уровень не позволяет существенно влиять на показатели смертности», — сказала Голикова.

Она отметила, что по-прежнему, большинство граждан, которые находятся в тяжёлом состоянии, проходят лечение в реанимации — это не вакцинированные граждане. Среди них есть и те, кому больше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями и находится на диспансерном учёте.