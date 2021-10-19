Джакарта, 19 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID)и Глобальное агентство по защите детей (ЮНИСЕФ) подписали соглашение для поддержки усилий Индонезии по снижению воздействия коронавируса на детей, сообщает Rakyat Merdeka.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

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Новое соглашение рассчитано на следующие пять лет.

Благодаря постоянным партнерским отношениям USAID и ЮНИСЕФ смогут оказать поддержку Индонезии. Соглашение включает грант в размере $10 млн на равномерное предоставление вакцин против COVID-19 по всей Индонезии.

ЮНИСЕФ также получил грант в размере $9 млн от USAID для поддержки правительства Индонезии в закупке необходимых материалов и медицинского оборудования.

Ранее правительство США выделило один миллион долларов США на борьбу с COVID-19 в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 903 случая заражения коронавирусом.