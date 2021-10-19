Москва, 19 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В России по состоянию на 19 октября напряженная ситуация с COVID-19 зафиксирована в девяти регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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По его словам, эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Напряженная ситуация с COVID-19 зафиксирована в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкирии, Ивановской и Тюменской областях и Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что новые немедицинские ограничительные меры в регионах России сегодня необходимы.

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