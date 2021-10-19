Москва, 19 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Эпидемический процесс в российских регионах проходит несимметрично. Об этом в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

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"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично», — сказал Мурашко.

По его словам, напряжённая ситуация с COVID-19 наблюдается в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкирии, Ивановской области, Тюменской области и Татарии.