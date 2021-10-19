Москва, 19 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В России необходимо продлить санитарные правила по коронавирусу, заявил 19 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

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"Ситуация такова, что санитарные правила по коронавирусу нужно продлить. Это очень важно для оперативного противодействия распространению инфекции», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусной инфекции.

По словам главы правительства, все необходимые поручения будут даны.