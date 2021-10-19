Москва, 19 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 79 регионах России. Об этом в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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«Явный рост заболеваемости от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области сегодня мы видим в 79 субъектах», — сказала Попова.

Она назвала недостаточными принимаемые в регионах меры по борьбе с пандемией коронавируса.