Москва, 19 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. С 30 октября по 7 ноября в России следует объявить нерабочую неделю из-за ситуации с коронавирусом. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила 19 октября в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

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Она отметила, что в ряде регионов ввести нерабочие дни нужно уже с 23 октября. Кроме того, Голикова предложила после 7 ноября открывать объекты при условии доступа в них по QR-кодам.

Также она предложила, чтобы работодатели перевели на удалённый формат работы сотрудников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил о перепрофилировании отделений в некоторых больницах для лечения пациентов с коронавирусом.

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