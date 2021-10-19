Москва, 19 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В ряде регионов России, где растёт число заболевших коронавирусной инфекцией, медицинские организации начали перепрофилировать отделения под ковид-пациентов. Об этом 19 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусной инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«С ростом числа заболевших в ряде регионов медицинские учреждения уже снова начали перепрофилировать свои отделения, чтобы принимать с ковидом», — сказал Мишустин.

Глава правительства призвал неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а также вакцинироваться.