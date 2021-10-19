Москва, 19 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Среди выездных направлений самой популярной страной у российских туристов стал Египет. Об этом сообщила 19 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Египет

Речь идет о количестве купленных путевок на ноябрьские праздники 2021 года. Египет сумел опередить Турцию и стать самым востребованным внешним туристическим направлением.

«Могу назвать пятерку наиболее востребованных стран. В лидеры вырвался Египет. На ноябрьские праздники Турция потеряла лидерство. Арабские Эмираты закрывают тройку лидеров. Сильно наступает Доминиканская республика. Не думаю, что она подвинет Арабские Эмираты, но шансы у нее есть. И неожиданно вырвалась Венгрия», — сказала Ломидзе.