Москва, 19 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 октября заявил о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ он отметил, что с учётом осложнения ситуации с коронавирусом «нам всем нужно неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования».

«Очень важно сделать прививку. Это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь нашим врачам», — сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что часть медучреждений в стране в связи с наплывом заболевших стала перепрофилировать отделения в ковидные госпитали.