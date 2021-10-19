Тбилиси, 19 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Члены Бизнес-ассоциации Грузии призвали власти страны начать принудительную вакцинацию населения от COVID-19. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации.

PublicDomainPictures Вакцинация

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«Призываем власти страны изучить опыт и практику разных стран относительно возможности введения обязательной вакцинации прямым или косвенным путем»,— говорится в заявлении.

Предприниматели опасаются, что из-за роста темпов распространения коронавируса в Грузии, который наблюдается в последнее время, в бизнес-секторе снова введут ограничения. Они призывают власти сделать так, чтобы избежать повторения таких мер в будущем.

Стоит отметить, что в Грузии в сентябре резко упали темпы вакцинации. За принидительную прививочную кампанию выступает глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. В минздраве страны считают, что вакцинация должна быть добровольной.