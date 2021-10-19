19 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности еще трех стран-членов Европейского союза подписать декларацию о поддержке «европейской перспективы» Украины.

Оксана Переможенко, , 17:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности еще трех стран-членов Европейского союза подписать декларацию о поддержке «европейской перспективы» Украины. Об этом украинский лидер Украины рассказал 18 октября в интервью телеканалу ICTV.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас», — сказал он, добавив, что ранее четыре страны ЕС уже подписали такие декларации.

Новость обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие скептически отнеслись к идее подписания подобных деклараций. Иные также указали на то, что Украину в ЕС никто не ждет, а всё, что Евросоюзу от Киева нужно, ЕС получит и так. Встречались и те, кто напомнил, что в ЕС есть такая страна, как Венгрия, и она, вероятно, будет против вступления Украины в Европейский союз.

«Отлично, с такими успехами в ЕС возьмут через лет 50−70. Главное, верить! ЕС и так получил от нас то, что хотел, нафига мы там нужны?» — не понимает Николай Б.

Саммит Украина – Европейский Союз President.gov.ua

«Пока мы туда вступим уже самого ЕС не будет. Или Украины как государства. Европа и так взяла уже у нас всё, что ей нужно. Сильная Украина ей не нужна…» — добавила Любовь О.

«Декларация — бумага ни о чем», — пишет Тамир Ш.

«Нас там не ждут… И не мечтайте. Мы для них дешёвая рабочая сила, которую надо держать за забором», — считает Владимир Х.

«Жиденькая перемога (слово «перемога» с украинского языка дословно переводится, как победа, но после 2014 года этим интернет-мемом обозначают успех в украинской политике. — О. П.)», — отреагировал Александр Л.

«До мальчика не доходит. Ясно и понятно объяснили, что не светит ЕС. Когда дойдет, наконец?» — спросила Виктория Р.

«7 стран за 8 лет. Чтоб поддержали все 27, с таким темпом, поговорим об этом через 32 года», — смеется Ольга П.

«7 стран из 27 за 8 лет кровопролития и войны со своим же собственным народом — это конечно, колоссальное достижение! Такими темпами пока мы дождемся согласия оставшихся 20 стран, раньше друг друга истребим и свою собственную страну развалим. Вступать в ЕС будет уже нечему», — добавила Анна Ф.

«Давай уже референдум по поводу этих всех ЕС и НАТО. А то вы ориентируетесь на кучку вандалов с майдана, а налогоплательщиков никто и не спрашивал никогда», — отметил Зобар Л.

Майдан 2014 года spoilt.exile

«Пока до 20 дойдёт, то уже столько в ЕС стран не будет», — пишет Aleksandr N.

«В ЕС дураков нет! Они считают украинскую власть предателями и это понимает весь мир, Украина нужна только как дешёвая рабсила, сырьевой придаток и для разжигания войны!» — написала Маргарита Х.

«Пока хоть одно государство ЕС будет против, никакого членства Украине не светит. А на сегодняшний день выступает против членства Украины в ЕС такая страна, как Венгрия. Причина всем известна, — языковое законодательство Украины, из-за которого мадьярское население Закарпатья считает себя жертвой гуманитарного геноцида со стороны официального Киева», — подытожил Yuriy K.

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