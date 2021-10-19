19 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что не имеет смысла задавать вопросы о вступлении Украины в Евросоюз руководству ЕС.

Оксана Переможенко, , 13:33 — REGNUM Бессмысленно задавать вопросы о вступлении Украины в Евросоюз руководству ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

Подачки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава Украины добавил, что при общении с лидерами стран — членов Европейского союза поодиночке они все якобы выступают за вступление Киева в Евросоюз, однако указывают на некие разногласия с другими странами. При этом он подтвердил намерения продолжить курс на вхождение в ЕС.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что, несмотря на то, что Украине неоднократно было сказано о том, что ее в ЕС не ждут, украинские политики, в первую очередь Зеленский, верят в то, что Украина будет членом ЕС.

«Это он так типа меняет вектор в сторону России», — не без иронии написал Илья.

«Так стоило из-за этого так издеваться над своей страной и народом? Недоумки бандеровские», — отреагировал Veniamin.

«Какое ЕС? Землю продают, а кто будет кормить миллионы нищебродов? Страна реально состоит из нищих пенсионеров и бюджетников, контуженных атошников (участников гражданской войны в Донбассе — О .П.) и малой части бизнеса, который выживает… У каждого есть родня, друзья, знакомые, которые семьями выехали. Миллионы на чемоданах сидят. К сожалению, страна 404 идет на дно…» — пишет Ирина.

Нищие пенсионеры у Почаевской Лавры. Почаев, Украина (сс) Daniel Baránek

«Похоже, он задрал всех, ему сказали, если ещё раз скажешь за ЕС, мы у вас безвиз отнимем», — смеется Александр.

«Венгрия, пока в ЕС, точно этого не допустит», — добавил Александр К.

«И что они думают, если в ЕС попадут, то лучше жить будут? Что болгары, румыны и прибалты не живут как сыр в масле?» — задался вопросом Дмитрий Т.

«Лицемерная Европка ещё в 2014 сказала Украине «весь мир с вами», и Вовочка верит до сих пор…» — смеется Наталья К.

«Двадцать с лишним лет европейцы говорят, что Украина не станет частью ЕС. Не нужна в Европе нищая и бесполезная руина…» — отметил Alex E.

«Он дурачок, если верит всему, что говорят, а тем более обещают», — добавила «Коза Сидорова».

Нищая на фоне фресок Софийского собора. Киев, Украина (сс) Мстислав Чернов

«Ну да… Ради вступления в ЕС вы и портите отношения с его членами… Венгрией, например…» — напомнил Сергей К.

«Ещё один евроинтригал!.. Петя Шоколадный (Пётр Порошенко — О. П.), подписавший ассоциацию с ЕС, бил себя в грудь и убеждал, что Украина уже одной ногой в Европе. Прошло семь лет, а «незалежный» воз и ныне там, т. е. застрял в трясине дикого национализма. Зеленский продолжает дуть в ту же евродудочку, высвистывая тот же мотив о евроинтеграции и членстве в НАТО», — подытожил Сергей И.

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