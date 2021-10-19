Москва, 19 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В России в последние недели растёт нагрузка на медицинские учреждения, а также увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией, заявил 19 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«Важно направить все усилия, чтобы не допустить развитие событий до критической точки и остановить распространение инфекции», — заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр отметил, что медикам приходится особенно непросто, поскольку о пациентах с COVID-19 им приходится вести борьбу уже более полутора лет.