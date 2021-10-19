Джакарта, 19 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 903 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 19 октября в Индонезии выявили 4 236 287 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, в Индонезии за сутки коронавирусом переболели 1530 человек. Всего 4 076 541 житель Индонезии смог побороть коронавирус.

В период с 18 по 19 октября от COVID-19 умерли 50 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 049 жителей Индонезии.

Правительство Индонезии зарегистрировало 16 697 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что пандемия коронавируса может стать эндемией в январе 2022 года.