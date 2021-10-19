Новосибирск, 19 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 октября, за сутки зарегистрированы 1058 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

Днём ранее, 18 октября, за минувшие сутки было зарегистрировано 1212 обращений из-за ОРВИ.

Отметим, что на территории региона выявлено 67 299 случаев заражения коронавирусом (+257 за сутки), в том числе у 6152 детей; 52 367 пациентов выздоровели (+122 за сутки); умерли 3217 человек (+8 за сутки).