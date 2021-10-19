Москва, 19 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформирован об инцидентах с пытками заключенных. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, довели ли до сведения президента сообщения об издевательствах над заключёнными. Песков ответил утвердительно и подчеркнул, что эта информация стала поводом для «достаточно активных проверочных действий».

«Нужно дождаться результатов этих проверок», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на одном из сайтов появилась видеозапись пыток человека, сделанная, как утверждалось, в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. После проверок следственные органы возбудили ряд уголовных дел о противоправных действиях в отношении осужденных. За этим последовало несколько увольнений сотрудников ФСИН.

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